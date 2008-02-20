Вскоре власти Крыма начнут делить земли на Казантипе?

Крымская республиканская ассоциация «Экология и мир» требует не допустить распаевания земель на территории центральной части мыса Казантип, поскольку это может привести к разрушению экосистемы Казантипского природного заповедника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Экология и мир», по данным экологов, местные власти планируют рассмотреть вопрос о распаевании земель уже в феврале.

«Вокруг этой территории (центральной части мыса - УНИАН) расположен Казантипский природный заповедник. Распаевание приведет к появлению около двухсот частных землевладельцев. Их хозяйственная деятельность увеличит угрозу разрушения экосистемы заповедника», - заявляют в организации.

«Мы считаем, что мыс Казантип - единственный в Украине атолловый риф - это единая экосистема. Поэтому и сохранить необходимо весь мыс Казантип в целом. Центральная часть мыса должна войти в состав Казантипского заповедника», - убеждены экологи. Они требуют от Президента Украины и Минприроды включить центральную часть Казантипа в состав Казантипского природного заповедника, создать охранную зону заповедника. В этой связи экологи просят Верховную Раду АРК обратиться к Президенту с предложением о включении в границы Казантипского заповедника центральной части мыса Казантип.

*** Казантип ("дно котла" - с тюркского) - единственный в Украине атолловый риф, его абсолютная высота 50-100 м над уровнем моря. На территории Казантипского заповедника произрастают уникальные и реликтовые растения, обитают представители редких видов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, рыб и насекомых. 12 видов растений являются эндемиками, т.е. нигде на Земле, кроме Казантипа, не произрастают.