Российские спецслужбы снова обыскивают дома крымских татар

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Силовики пришли с обыском около пяти утра, они не предъявили удостоверений, показали предписание, но не дали его сфотографировать. Пока шёл обыск, нам не давали возможности позвонить знакомым или адвокату», – рассказал сайту Крым.Реалии отец Наримана, Идрис Аметов.

В ходе обыска силовики изъяли мобильный телефон, два ноутбука, а также якобы запрещённую литературу – книги «Крепость мусульманина» и «Лечение по исламу».

Молодых людей увезли в Симферополь на допрос, где их продержали до конца рабочего дня и отпустили, предварительно потребовав расписку.

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"Взяли расписку, что морального и физического вреда им не причинили, изъятые ноутбуки так и не вернули, выпустили их около 18-ти часов", - отмечает Идрис Аметов.

Напомним, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму произошел неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

На протяжении последних нескольких недель в Крыму возросло количество обысков в домах крымскотатарских семей, а также в учебных и религиозных учреждениях.