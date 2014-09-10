За 8 месяцев в Украине убили семь журналистов, зафиксировано 265 случаев их избиения

Об этом говорится в результатах мониторинга нарушений прав журналистов Института массовой информации «Барометр свободы слова», переданного агентству УНИАН.

В документе отмечается, что основными событиями в сфере свободы слова в Украине в августе стали гибель 5 августа вблизи города Снежное Донецкой области российского журналиста Андрея Стенина, резкий рост давления на журналистов и СМИ со стороны оккупационной власти Крыма и продолжение захвата террористами в плен журналистов.Читайте такжеВ зоне АТО погиб журналист, которого призвали в армию

В ИМИ считают, что обстоятельства гибели Стенина нуждаются в тщательном и беспристрастном расследовании, до сих пор известно лишь, что он находился в машине, в которую попал снаряд. Украинская сторона сейчас не имеет доступа к месту происшествия, поскольку эта территория контролируется террористами «Донецкой народной республики». Это уже седьмая смерть журналиста в этом году, отмечается в материалах мониторинга.

Также сообщается, что в августе было зафиксировано 9 случаев нарушения свободы слова в Крыму, в то время как в июле было зафиксировано только одно нарушение.

«В частности, продолжалось давление на Черноморскую телерадиокомпанию, «Центр журналистских расследований» и учредителя Крымского агентства новостей (QHA) Исмета Юкселя. Оккупационная власть Крыма также начала блокировать украинские сайты», - отмечает ИМИ.Читайте такжеПропавший фотокор агентства "Россия сегодня" погиб под Донецком месяц назад

Среди других нарушений эксперты ИМИ зафиксировали 8 случаев в категории «избиения, нападения», а также 8 случаев похищения и удержания журналистов на востоке Украины. В частности, журналисты телеканалов НТН, «Еспресо.ТВ» и «112 Украина» были захвачены в заложники «ДНР» и «ЛНР».

*** Институт массовой информации проводит ежемесячный всеукраинский мониторинг свободы слова по следующим категориям: физическая агрессия, цензура и доступ к информации, экономическое и политическое давление, юридическое давление и кибер-преступления в отношении СМИ и журналистов. В ежемесячный отчет включаются только случаи, связанные со свободой слова и профессиональной журналистской деятельностью.