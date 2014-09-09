Еще 20 украинских воинов освобождены из плена - Филатов

Об этом он написал в своем "Фейсбуке".

"Еще 20 человек пленных приедет в Днепр в три часа ночи. Обмен состоялся по линии СБУ", - написал он.

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"В основном, криворожане. Ни фамилии, ни подразделение не сообщаю. Пусть спокойно пройдут медосмотр и выспятся.

Все подробности завтра утром", - сообщил Филатов.