Украинцы с Донбасса отказываются ехать из Ростова в российскую "глубинку" - СМИ

Об этом, как сообщает Радио Свобода, заявляют представители местной власти и волонтеры.

По их словам, вынужденные переселенцы воспринимают информацию о переговорах или перемирие как признак стабилизации на Донбассе.

«Беженцам предлагают ехать в Сибирь и даже в Якутию. Они понимают, что если сегодня поедут куда-то дальше, например, в Зауралье, возвращаться будет гораздо сложнее», - сказал волонтер Юрий Иванов, который принимает участие в оказании гуманитарной помощи.

Читайте такжеУкраинцев в России заставляют получить статус беженца и заселяют ими Сибирь - СНБОВласти Ростовской области решили новых вынужденных переселенцев переправлять в другие регионы России транзитом, без остановки в пунктах временного размещения на территории региона. Время выполнения предыдущего решения о закрытии всех таких пунктов отложено на неделю.

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Ранее 150 переселенцев из Донбасса, которые сначала согласились отправиться в другие регионы России, решили остаться в Ростовской области. В Тверь, Орел, Самару, Пензу, Екатеринбург и Ульяновск пришлось отправлять полупустые пассажирские вагоны .