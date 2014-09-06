В Томске протестовали против российской агрессии в отношении Украины (фото)

Как сообщают "Новости в Томское", акция началась в 18.00 (14.00 по Киеву) возле фонтана на Новособорной площади и собрала около 50 человек, которые держали в руках плакаты с надписями "Прекратите кошмарить Украину", "Отечество в опасности, наши танки на чужой земле"

Читайте такжеВ сети появился сайт для поиска российских солдат, которые погибли, были ранены и пропали в Украине

"Существуют многочисленные свидетельства военной помощи сепаратистам со стороны России. В последнее время все больше подтверждений непосредственного участия военнослужащих России в боевых действиях на территории Украины. Некоторые из них уже погибли. В отсутствие разрешения Совета Федерации для использования вооруженных сил за пределами России, это прямо нарушает Конституцию РФ. Мы требуем прекратить нарушения закона и остановить грубое вмешательство в дела Украины", - говорится в сообщении активистов.