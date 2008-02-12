Крымские татары начали акцию ”От каждого - по камню”

Симферопольский городской совет заявляет, что акция крымских татар на улице Ялтинской является незаконной.

Секретарь Симферопольского горсовета Владимир БЛИНОВ заявил корреспонденту УНИАН, что «акция является несанкционированной, незаконной и нелегитимной». «Мы не получали никакого уведомления об этой акции», - подчеркнул секретарь горсовета.

Он также заявил, что сейчас, по сути, происходит самозахват участка земли по улице Ялтинской, поскольку нет решения о юридическом оформлении земли. «Завозятся стройматериалы, это, по сути, самозахват земельного участка», - сказал В.БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что вопрос о земле под Соборную мечеть должен решаться в правовом русле. Так, отметил В.БЛИНОВ, 28 февраля на сессии горсовета планируется рассмотреть протест прокуратуры на решение горсовета об участке под мечеть.

«Если протест будет удовлетворен, а, скорее всего, так и будет, то надо будет дальше решать вопрос», - сказал секретарь горсовета, добавив, что нужно будет переходить к переговорному процессу.

Как сообщал УНИАН, вопрос о выделении участка под строительство Соборной мечети не решается на протяжении многих лет. Сначала Духовное управление мусульман Крыма планировало построить свой главный храм в городском парке «Салгирка», после - согласилось на альтернативное предложение возвести мечеть на пустыре, расположенном на объездной трассе по ул. Ялтинской, 22.

10 января на сессии Симферопольского горсовета было принято решение выделить под мечеть участок площадью 2,7 га по улице Луговой, 6 вместо участка по улице Ялтинской, 22, как планировалось ранее. Духовное управление мусульман Крыма выразило возмущение в связи с этим, а прокуратура Крыма вынесла протест на решение горсовета.

Сегодня, 12 февраля, на улице Ялтинской крымские татары начали акцию по сбору камней-ракушняков. Крымские татары призвали мусульман и жителей Крыма других вероисповеданий принести им по камню. Главное условие акции – от каждого человека по одному камню. Организаторы заявили, что цель акции заключается не в сборе стройматериалов, а в стремлении показать властям единство и решительность крымскотатарского народа.

Первый заместитель председателя Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ заявил, что строительство Собрной мечети начнется только после официального закрепления земельного участка.