В зоне АТО погиб журналист, которого призвали в армию

Он был главным редактором "Післямови" Александра Ткаченко, редактором проекта "Обличчя світу", выпускающим редактором в новостях "Нового", "5 канала", "ТСН", "СИТИ". В последнее время работал в "Укринформе", сообщает ТСН.

"Мы еще не знаем обстоятельств и подробностей смерти Олега, все выяснится со временем. Известно одно: его призвали, и он не воспользовался ни одной возможностью не пойти", - говорится в сообщении.

У Олега был слабое зрение, что не стало основанием для отказа.

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"Не удивляет, потому что мы помним и всегда будем помнить твою, Олег, спокойную и неторопливую последовательность, без всякой патетики и пафоса. Ты очень серьезно и внимательно относился к жизни и к людям. Ты так искренне вникал в окружающий мир, разгадывал его, изучал. Для тебя не существовало мелочей в отношении к людям. Сложно представить тебя с оружием в руках, но ты взял его в руки из необходимости защитить свою страну. У тебя слова не расходились с делами, Олег. Светлая тебе память, дружище", - пишут коллеги погибшего.