В Евпатории - массовое отравление морепродуктами

В Евпатории свыше 70 человек госпитализированы с предварительным диагнозом “кишечная инфекция”.

Сами пострадавшие уверенны, что отравились креветками, которые в большом ассортименте предлагают на евпаторийских пляжах и местных стихийных рынках, передает ICTV.

По словам главного санитарного врача Евпатории Николая МЕЛЬНИКОВА, "в анамнезе многих заболевших кишечной инфекцией отмечается употребление креветок. Это при том, что люди знают, что нельзя покупать у неорганизованных торговцев непонятные пищевые продукты”.

Санэпидемиологи напоминают, что летом креветки можно есть на протяжении получаса после приготовления. Торговцы же носят их по несколько дней, пока не распродадут.

Торговцам морскими деликатесами грозит административная ответственность.