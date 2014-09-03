На Донбассе из-за боевых действий без света остались 260 населенных пунктов
16:34, 03 сентября 2014Общество
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Энергетики стараются делать все возможное, чтобы потребители не ощутили последствия боевых действий.
Часть Донбасса осталась без света / Фото УНИАН
В Луганской и Донецкой областях обесточены 260 населенных пунктов. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Вадим Улида.
По его данным, по состоянию на утро 3 сентября на Донбассе в результате боевых действий повреждено 1100 линий электропередач, свыше 4000 трансформаторных подстанций.
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«260 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях остаются без света, потому что там стреляют, там минируют подстанции, там валят опоры», - сказал Вадим Улида.
Как заверил чиновник, энергетики делают все возможное, чтобы потребители не ощутили последствий боевых действий.
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