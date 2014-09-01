В Донецке прогремел мощный взрыв, якобы взорвалась нефтебаза - СМИ

Пользователи соцсетей пишут, что в 19.15 по всему городу "содрогнулись дома", взрывная волна распространилась далеко за границы микрорайона Лидиевка, где был обнаружен источник взрыва, сообщают Подробности.

По предварительной информации, в результате артобстрела взорвалась нефтебаза. В настоящий момент в сети выложено видео, где зафиксирован невиданный ранее жителями Донецка столб дыма в виде гриба.

В то же время в Донецке после продолжительных артобстрелов на улице Слепнева снарядом был перебит газопровод. Силой удара выбило стекла в двух жилых 9-этажках, сообщает мэрия Донецка. По сообщению городского совета, обстановка в Донецке "накалена" до предела. Повсюду слышатся звуки артиллерийских залпов.

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Кроме того, в результате постоянных обстрелов нарушена работа Северного водопроводного узла, принадлежащего коммунальному предприятию "Донецкгорводоканал".

Несмотря на интенсивную работу в течение целого дня служащих энергосети по восстановлению около 30 трансформаторных подстанций, обесточены еще 11.