В ООН насчитали около 400 заложников на Донбассе

В Донецкой и Луганской области представители вооруженных групп удерживают в заложниках около 400 человек.

Об этом сказал помощник по правам человека Генерального секретаря Организации объединенных наций Иван Шимонович во время общения с журналистами в Харькове, передает корреспондент УНИАН.

«Согласно нашей информации, мы, конечно, не можем гарантировать абсолютно точные данные, количество людей, которые удерживаются вооруженными группами, достигает 400 человек», - сказал Шимонович.

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Он добавил, что в Украине также есть около 1 тысячи человек, против которых выдвинуты обвинения в нарушении территориальной целостности Украины. По его словам, эти люди относятся «к сепаратистским и другим группам».

При этом Шимонович отметил, что не владеет информацией, сколько граждан Украины удерживаются на территории Российской Федерации. «Поскольку мандат мониторинговой миссии касается только территории Украины, поэтому у нас таких данных нет, и мы не можем их собирать», - сказал он.

Помощник генсека ООН подчеркнул, что определение юридического статуса удерживаемых лиц зависит от статуса военного конфликта. «Конечно, в случае международного конфликта, мы следуем рекомендациям Красного креста и Женевской конвенции. Это вопрос сложный, но необходимо определить суть конфликта, вовлеченность иностранных государств в нем, чтобы четко определить статус этих пленных», - добавил Шимонович.

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Он сообщил, что во время работы миссии будет способствовать освобождению заложников.

«Я буду по этому поводу вести беседы с представителями правительства Украины, я также буду беседовать по этому поводу с теми, кто занимает достаточно высокую позицию среди сепаратистов. Я буду призывать всех к возможным гуманитарным мерам деэскалации, которые также позволят соблюдать права человека. Это гуманитарные действия, освобождение людей, предоставление информации о лицах, пропавших без вести», - сказал представитель ООН.