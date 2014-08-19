В Минобороны заявляют, что в плену террористов - больше тысячи людей

Как передает корреспондент УНИАН, об сегодня сообщил на круглом столе в Киеве советник заместителя министра обороны Украины по освобождению пленных и заложников, сам бывший пленник Василий Будык.

«Сегодня мы имеем ситуацию, когда с одной стороны есть военнопленные, которые попадают в плен в боевых ситуациях… и есть вторая группа гораздо больше по своему численному составу. Это группа гражданских и журналистов. Если сегодня мы имеем хоть небольшую статистику, имеем определенное понимание - сколько наших военнопленных солдат и офицеров находится в плену, то проблема гражданских и журналистов действительно глобальная и не поддается даже приблизительным подсчетам. По нашим данным, на сегодняшний день, более 1000 человек задержаны, находятся в ужасных условиях", - заявил Будык.

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По его словам, на данный момент уже созданы специальные группы по освобождению заложников, хотя ранее Украина не имела опыта освобождения и переговоров по пленным.

При этом Будык не исключил, что количество заложников, захваченных террористами, будет расти: "Мы по крупицам собираем ту информацию, которая позволяет увидеть, что 1007 человек, которых мы имели на вчерашний день, это лишь небольшая часть. К сожалению, эта проблема требует системного, аналитического и технического решения. В этом у нас сегодня мало возможностей, потому что мы, в принципе, никогда с этим не имели дела".

Также советник призвал журналистов активнее освещать тему пребывания заложников в плену, условий их содержания, т.к. это может способствовать улучшению этих условий.

«Мы имеем такую картину, что сегодня военнопленные находятся отдельно от гражданских и туда есть доступ, и очень важно, чтобы туда имели доступ журналисты, чтобы они старались проходить туда, освещать, потому что как только появляются на этом поле журналисты, судьба военнопленных может измениться», - сказал Будык, и, ссылаясь на собственный опыт, пояснил: «Как многие видели, мы находились в достаточно комфортных условиях лишь потому, что журналисты к нам приезжали, они освещали нашу проблему, наше содержание и уже это позволило многим бойцам, 32 военнопленным, освободиться за 88 дней только из Горловки».

В то же время, он подчеркнул, что это никоим образом не касается гражданских: «В отличие от военнопленных, где есть еще какие-то правила, которые мы старались изнутри поддерживать, объясняя, что есть офицерская честь, есть какое-то правило войны, то в отношении гражданских, к сожалению, эта схема не работает… Гражданские находятся в подвалах, не имея прав и возможностей связываться, и самое страшное, что сегодня к ним фактически нет доступа», - сказал Будык.