Суд лишил звания почетного гражданина Харькова члена "Единой России" Шишкина

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской областной прокуратуры. Прокуратура в суде настаивала на том, что данное решение горсовета противоречит Конституции и ряду законов.

Читайте такжеГорсовет Харькова присвоил звание почетного гражданина члену "Единой России" Шишкину - Аваков

"Деятельность указанного лица нельзя рассматривать как весомый вклад в развитие нашего города, содействующее повышению его авторитета на общегосударственном и международном уровне", - сказал прокурор города Евгений Попович.

По его словам, суд в полном объеме удовлетворил иск, признав незаконным и отменив пункт решения 34 сессии Харьковского горсовета от 6 августа "О присвоении звания "Почетный гражданин Харькова", который касался непосредственно Александра Шишкина.

Харьковский окружной административный суд 13 августа приостановил действие решения Харьковского городского совета о присвоении члену комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Александру Шишкину звания почетного гражданина города.