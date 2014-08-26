Забор Януковича в Урзуфе попал в Книгу рекордов Украины

10:20, 26 августа 2014
Общество
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Забор украшает самая длинная в Украине Петриковская роспись.

Расписанный забор бывшей дачи Януковича / ТСН

Забор вокруг бывшей дачи экс-президента Украины Виктора Януковича в Урзуфе под Мариуполем попал в Книгу рекордов Украины.

Теперь его украшает самая длинная в Украине Петриковская роспись - 133 метра, ширина рисунка - 140 см.

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Забор расписала художница Ольга Черемушкина. Этот объект она выбрала, поскольку там сейчас находится база батальона "Азов".

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