Петриковскую роспись включили в наследие ЮНЕСКО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета со ссылкой на председателя облсовета Евгения Удода, который принимает участие в сессии комитета ЮНЕСКО в составе украинской делегации.

«Очень приятно, что Петриковская роспись получила высокое признание. Это успех не только Днепропетровской области, которая является родиной народной росписи, но и всей Украины», - цитирует пресс-служба председателя облсовета.

Министр иностранных дел Украины, действующий председатель ОБСЕ Леонид Кожара также поприветствовал включение «Петриковской росписи» в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД.

Министр подчеркнул, что это - первый образец украинского этнографического искусства, получивший такое высокое международное признание.

Этому способствовала работа мастеров кисти, местной общины Днепропетровщины, где зародилось искусство росписи, а также поддержка со стороны украинских правительственных структур и неправительственных организаций, сторонников украинского искусства во всем мире, отметил Кожара.

С 2 до 7 декабря в Баку (Азербайджан) проходит восьмая сессия комитета по охране невещественного культурного наследия ЮНЕСКО. На ней участники рассматривают заявки на пополнение списка организации новыми обычаями и формами творчества. В мероприятии принимают участие около 780 представителей из 116 стран мира. В рамках сессии в Баку также отметят 10-летие Конвенции об охране невещественного культурного наследия, которая была принята на 32-й сессии ЮНЕСКО в 2003 году. Этот документ был ратифицирован 30 государствами в рекордные сроки и вступил в действие 20 апреля 2006 года. Невещественное культурное наследие включает в себя шедевры устного народного творчества, среди которых фольклор, исполнительское искусство, традиции и обряды и т.д.

Украина подала заявку на присвоение Петриковской росписи статуса невещественного культурного наследия ЮНЕСКО в декабре 2012 года.