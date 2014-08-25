Ситуация в Луганске остается крайне критической, город без воды, света и связи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, ситуация в Луганске продолжает оставаться крайне критической, вооруженные противостояния на территории города не прекращаются, люди живут в условиях отсутствия света, воды и какой-либо связи.Читайте такжеКрасный Крест: Жители Луганска - в критическом положении, они нуждаются в помощи

Ежедневно в результате ведения боевых действий и попадания снарядов происходят новые разрушения объектов городской инфраструктуры и жилых домов, случаются возгорания и пожары. Так, по сообщениям жителей, на прошедшей неделе под обстрел попали здания, расположенные в центре города, есть серьезные повреждения и разрушения, отмечают в горсовете.

Благодаря электрогенераторам продолжают выпекать хлеб, который каждый день есть в продаже. Крайне остро обстоит ситуация с отсутствием в городе воды, что может стать причиной распространения инфекционных заболеваний, говорится в сообщении.

Город находится в изоляции: медикаменты, продукты и топливо не поставляют длительное время. Также не выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные выплаты.Читайте такжеВ Луганске проблемы с продуктами, лекарствами и питьевой водой

Несмотря на обстрелы и повреждения автомобилей предприятия «Луганский центр утилизации отходов», работники коммунальных служб предпринимают усилия и пытаются вывозить ТБО с территории города, заверяют в горсовете.