Ситуация в Луганске остается крайне критической, город без воды, света и связи
Луганск по состоянию на утро 25 августа все еще остается без энергоснабжения, водоснабжения и связи.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, ситуация в Луганске продолжает оставаться крайне критической, вооруженные противостояния на территории города не прекращаются, люди живут в условиях отсутствия света, воды и какой-либо связи.Читайте такжеКрасный Крест: Жители Луганска - в критическом положении, они нуждаются в помощи
Ежедневно в результате ведения боевых действий и попадания снарядов происходят новые разрушения объектов городской инфраструктуры и жилых домов, случаются возгорания и пожары. Так, по сообщениям жителей, на прошедшей неделе под обстрел попали здания, расположенные в центре города, есть серьезные повреждения и разрушения, отмечают в горсовете.
Благодаря электрогенераторам продолжают выпекать хлеб, который каждый день есть в продаже. Крайне остро обстоит ситуация с отсутствием в городе воды, что может стать причиной распространения инфекционных заболеваний, говорится в сообщении.
Город находится в изоляции: медикаменты, продукты и топливо не поставляют длительное время. Также не выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные выплаты.Читайте такжеВ Луганске проблемы с продуктами, лекарствами и питьевой водой
Несмотря на обстрелы и повреждения автомобилей предприятия «Луганский центр утилизации отходов», работники коммунальных служб предпринимают усилия и пытаются вывозить ТБО с территории города, заверяют в горсовете.