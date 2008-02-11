Страны НАТО решают, что делать с Украиной

Страны НАТО до сих пор не выработали консенсусного решения, касающегося присоединения Украины к Плану действий по членству в НАТО.

Об этом сегодня журналистам на пресс-конференции в Киеве сообщил Чрезвычайный Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Урбан РУСНАК.

«Не секрет, что среди стран – членов альянса - пока не существует консенсуса по глубине этого вопроса», - сказал У.РУСНАК.

По его словам, сейчас в НАТО идет активная дискуссия о том, как отреагировать на очередное желание Украины усилить сотрудничество с Альянсом.

У.РУСНАК отметил, что любое решение украинского руководства после письма трех будет влиять на такое решение. Он добавил также, что принимается во внимание готовность народа страны продолжать интеграцию в Альянс.

«Я могу выразить свое собственное убеждение, что решение, которое будет принято в Бухаресте, будет оптимальным образом отображать положение дел, которые мы будем иметь в конце марта – в начале апреля этого года», - сказал У.РУСНАК.

В свою очередь, начальник оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенант Марк ВАНКЕЙРСБИЛК добавил, что усиление сотрудничества между Украиной и НАТО будет приветствоваться, но решение о присоединении к ПДЧ является политическим и трудно сейчас прогнозировать, каким оно будет.