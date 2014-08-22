В Донецке начало учебного года перенесено на неопределенный срок
11:46, 22 августа 2014Общество
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В связи со сложной обстановкой на территории города исполком Донецкого городского совета принял решение перенести начало учебных занятий в школах коммунальной формы собственности Донецка.
REUTERS
"Дата начала учебного года будет определена позднее с учетом изменения текущей ситуации в городе, которая обеспечит сохранность жизни и здоровья участников учебно-воспитательного процесса", - говорится в сообщении на официальном сайте горсовета.
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В настоящий момент руководителям общеобразовательных учебных учреждений города дано поручение организовать дистанционное обучение школьников до начала учебно-воспитательного процесса.
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