Яценюк: ВТО – это площадка интеллигентной торговой войны

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что экономику Украины не должны ожидать какие-либо коллапсы от вступления во ВТО.

Об этом он заявил в эфире телеканалу «1+1» в воскресенье.

Председатель ВР отметил, что Украина уже на протяжении трех последних лет на 90% живет по правилам ВТО. «Фактически украинская экономика находилась в условиях ВТО...Поэтому, как такого коллапса никакого не ожидается», - сказал он.

При этом А.ЯЦЕНЮК выразил мнение, что вступление Украины во ВТО не является панацеей от всех экономических проблем. «Но это является четким шансом для государства, для украинской экономики завоевать новые рынки и повысить конкурентоспособность через качество товаров, через дополнительного потребителя, через дополнительные технологии», - сказал председатель ВР.

При этом, по его словам, Украина должна иметь специалистов, способных вести «торговые споры и торговые переговоры». «Мы лишены мощного механизма работы во ВТО из-за отсутствия пока еще подготовленных специалистов», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Председатель ВР отметил, что «ВТО – это площадка интеллигентной торговой войны и мы должны всегда завоевывать в борьбе свое право».

А.ЯЦЕНЮК выразил убеждение, что соглашение о вступлении Украины во ВТО будет ратифицировано больше чем 300 голосами народных депутатов. “Если уже в этом вопросе будут проблемы, то это уже будет образцом политической непоследовательности”, - сказал он.