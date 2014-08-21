В Одессе состоялась репетиция морского парада ко Дню Независимости (видео)

Об этом сообщает "ТСН".

Свыше двух десятков боевых кораблей и вспомогательных судов прошли маршем. Кроме того, в открытом море провели показательный бой пограничного корабля с судном-нарушителем.

Читайте такжеВ Киеве прошла репетиция военного парадаК событию было привлечен и десант. В частности, группы парашютистов разворачивали в воздухе флаги Украины, военно-морских сил и Одессы.

Как отмечается, в параде 24 августа примут участие также военные корабли и самолеты.