В Виннице работники ГАИ задержали квартирных воров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, работники Госавтоинспекции во время несения службы в Виннице остановили за грубое нарушение правил дорожного движения автомобиль «ВАЗ 21099» под управлением 27-летнего жителя Херсонской области.Читайте такжеСреди задержанных сепаратистов в Харькове - полтора десятка воров и грабителей

В ходе проверки регистрационных документов правоохранители установили, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения и управляет автомобилем с удостоверением водителя, имеющим признаки подделки.

Кроме водителя, в салоне автомобиля находился 32-летний пассажир, который, прихватив с собой сумку, пытался сбежать от работников Госавтоинспекции. Беглец был задержан и вместе с водителем доставлен в городской отдел милиции, отмечается в сообщении.

Во время осмотра вещей установлено, что в сумке находились наркотические средства и отмычки для принудительного открытия дверей. «В ходе выяснения происхождения наркотических средств и приспособлений для открытия дверей, водитель автомобиля сознался, что зарабатывает на жизнь именно кражами. Только в Виннице задержанным совершено пять квартирных краж на десятки тысяч гривень», - сообщили в ГАИ.Читайте такжеВ Харькове осудили банду квартирных воров

Сейчас задержанные проверяются на причастность к совершению краж как в Винницкой области, так и в других регионах, добавили в пресс-службе.