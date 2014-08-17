На восток Украины отправился концертный тур «Поддержим своих»

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Как отмечается в сообщении, инициативная группа музыкантов, при поддержке Министерства культуры Украины, Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины отправилась в третью фазу тура, которая продлится до 19 августа.

Начался маршрут концертом в г.Сватово, которое известно тем, что жители города собравшись вместе, не пустили сепаратистов на свою территорию. На центральной площади, где проходил концерт, собралось несколько тысяч местных жителей. Большинство из них - и взрослые, и дети были в вышиванках, с государственными флагами и желто-голубыми шариками.

В концерте приняли участие группы Горлица-band с Марией Кудрявцевой, Ray Band и Тоня Матвиенко. Певец Арсен Мирзоян представил горожанам свою новую песню «Край земли», написанную под впечатлением от событий, которые переживает Украина. Завершала концерт Анастасия Приходько. Она устроила на площади настоящий хор из несколькотысячной аудиторией.

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Концертный тур охватит несколько городов на освобожденных от террористов территориях. Мероприятия пройдут как на площадях, так и в отдельных военных гарнизонах и воинских частях.

«Дальше мы двигаемся к Кременной и Северодонецку, в планах еще несколько городов», - рассказывает Виталий Пастух, музыкальный продюсер тура.

Инициатором тура стала Компания «Евромедиа». В течение нескольких месяцев артисты уже побывали в военных госпиталях, гарнизонах и воинских частях в нескольких областях Украины. В концертах приняли участие также Мария Яремчук, Маша Собко, Мария Бурмака, Олег Скрипка, Юлия Лорд, Руслана, группы «Тарута», «Отвинта», «MadHeads», и многие другие. Тур «Поддержим своих», по словам организаторов, будут продолжать и в дальнейшем.