Три милиционера склоняли граждан к преступлениям, чтобы повысить свои показатели

Органы прокуратуры Сумской области разоблачили противоправные действия трех работников линейного отдела милиции на станции Сумы - двух старших лейтенантов и старшего сержанта милиции. Установлено, что они с целью искусственного наращивания показателей в сфере борьбы с обращением наркотических средств принуждали граждан к совершению незаконных действий, используя средства психического давления на них и запугивания осуждением за хранение наркотиков.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации заместителя прокурора Сумской области Александра МУХИ, по фактам превышения служебных полномочий, которые повлекли тяжелые последствия, и совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 Криминального кодекса Украины (“Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта”), Сумской транспортной прокуратурой относительно этих трех работников линейного отдела милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 365 УКУ (“Превышение власти или служебных полномочий”). Проводится досудебное следствие. Милиционерам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.