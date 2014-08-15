Террористы угрожают отправить под трибунал жителей Краснодона, которые ведут фото- и видеосъемку
17:55, 15 августа 2014Общество
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Об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Украины Андрей Лысенко.
REUTERS
В Краснодоне представители террористической организации «Армия юго-востока» запретили проведение фото- и видеосъемки в общественных местах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
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По его словам, террористы объявили, что нарушителей этого запрета будут считать шпионами, и угрожают им «военным трибуналом». Кроме того, взрослых мужчин не выпускают за пределы города, проводится принудительная мобилизация.
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