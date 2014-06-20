В Краснодоне обстреляли маршрутку с шахтерами: есть погибший

Об этом сообщила начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

"Сегодня в 16.00 в центре города Краснодон на улице Артема вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфлированную одежду, обстреляли маршрутное такси "Ивеко", в котором ехали с работы шахтеры (всего 10 человек с водителем)", - написала она.

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"В результате обстрела 1 человек погиб на месте, 6 человек с огнестрельными ранениями госпитализированы в больницу", - добавила она.