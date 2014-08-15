Студенты из Донбасса смогут посещать вузы в других регионах как вольные слушатели - Квит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил на брифинге, говоря о студентах, которые временно покинули территорию Донбасса и находятся в других регионах Украины.

“Мы не переводим всех организовано. Мы не даем преференций по переводу студентам из Донбасса, так как, например, мы даем преференции по уже принятым законам студентам и абитуриентам из Крыма”, - сказал министр.

В тоже время, сказал он, студентам сообщают, что они могут переводиться в другие вузы в установленном порядке, как каждый в любое время.

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В то же время, сообщил Квит, сегодня было принято решение о том, что разрешено будет, возможно сроком на первый семестр, абитуриентам, которые с семьями очутились за пределами Донбасса, устраиваться на учебу в те вузы, которые находятся в их регионе пребывания.

“Они смогут там учиться. Фактически это будет статус, условно говоря, вольного слушателя”, - сказал министр и отметил, что студенты получат справки о своем обучении там.

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Отвечая на вопрос, о каком количестве студентов может идти речь, Квит сказал, что официальных обращений с просьбой о переводе студентов, которые сами не смогли перевестись, около 2 тысяч.