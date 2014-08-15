В Мариуполе неизвестные снесли самый большой в городе памятник Ленину (фото)
10:37, 15 августа 2014Общество
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Сегодня около 02.00 неизвестные снесли с постамента 8-метровый памятник Ленину, расположенный в центре Мариуполя.
В Мариуполе повалили самый большой в городе памятник Ленину / фото УНИАН
По информации сайта 0629, к памятнику подъехали на грузовике, обвязали трос вокруг шеи скульптуры, привязали его к грузовику и рванули с места. Скульптура рухнула на плиты и раскололась.
Неизвестные сделали это в 2 часа ночи / фото УНИАН
Утром на место происшествия прибли сотрудники милиции, которые задокументировали данный факт, после чего сотрудники "Мариупольтеплосети" начали убирать поваленую скульптуру Ленина.
При падении с постамента памятник раскололся на части / фото УНИАН
Памятник на перекрестке проспектов Ленина и Строителей был установлен 22 апреля 1987 года в честь 117-й годовщины со дня рождения Ленина.
В настоящее время в Мариуполе осталось еще 4 памятника Ленину.
Утром к месту происшествия прибыли сотрудники милиции / фото УНИАН
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