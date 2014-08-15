В Мариуполе неизвестные снесли самый большой в городе памятник Ленину (фото)

По информации сайта 0629, к памятнику подъехали на грузовике, обвязали трос вокруг шеи скульптуры, привязали его к грузовику и рванули с места. Скульптура рухнула на плиты и раскололась.

Утром на место происшествия прибли сотрудники милиции, которые задокументировали данный факт, после чего сотрудники "Мариупольтеплосети" начали убирать поваленую скульптуру Ленина.

Памятник на перекрестке проспектов Ленина и Строителей был установлен 22 апреля 1987 года в честь 117-й годовщины со дня рождения Ленина.

В настоящее время в Мариуполе осталось еще 4 памятника Ленину.