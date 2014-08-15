В трех областях Украины из-за непогоды обесточены населенные пункты

09:31, 15 августа 2014
Общество
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В ночь на 15 августа в результате сильного дождя и порывов ветра, и срабатывания автоматики защиты линий электропередачи в трех областях обесточены 90 населенных пунктов.

В трех западных облястях обесточены населенные пункты / фото УНИАН

Как сообщает ГСЧС, во Львовской области обесточено 55 населенных пунктов, в Хмельницкой – 28, в Ривненской – 7.

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К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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