В трех областях Украины из-за непогоды обесточены населенные пункты
09:31, 15 августа 2014Общество
0 0
В ночь на 15 августа в результате сильного дождя и порывов ветра, и срабатывания автоматики защиты линий электропередачи в трех областях обесточены 90 населенных пунктов.
В трех западных облястях обесточены населенные пункты / фото УНИАН
Как сообщает ГСЧС, во Львовской области обесточено 55 населенных пунктов, в Хмельницкой – 28, в Ривненской – 7.
Читайте такжеВ Украину идет холодный фронт с запада Европы
К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter