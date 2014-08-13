В Харькове неизвестные бросили коктейль Молотова в кинотеатр, где показывали фильм "Майдан" (фото)
11:15, 13 августа 2014Общество
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В Харькове неизвестные напали на кинотеатр «Боммер», где показывали фильм «Майдан» режиссера Сергея Лозницы.
Сергей Лозница на премьерном показе своего фильма / Фото: Facebook Arthouse Traffic
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на странице кинотеатра в социальной сети «Фейсбук».
По сведениям администрации кинотеатра, неизвестные разбили афишу фильма и вбросили в помещение «коктейль Молотова».
«Премьера фильма «Майдан» состоялась! Какие результаты? К фильму проявлен особый интерес: разбита афиша «Майдана» на входной двери в кинотеатр, вброшен «коктейль Молотова», приезд пожарных, следственные действия», - написала администрация кинотеатра в социальной сети.
Подробности инцидента выясняются.
Фото: Bommer
Фото: Bommer
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