В Харькове неизвестные бросили коктейль Молотова в кинотеатр, где показывали фильм "Майдан" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на странице кинотеатра в социальной сети «Фейсбук».

По сведениям администрации кинотеатра, неизвестные разбили афишу фильма и вбросили в помещение «коктейль Молотова».

«Премьера фильма «Майдан» состоялась! Какие результаты? К фильму проявлен особый интерес: разбита афиша «Майдана» на входной двери в кинотеатр, вброшен «коктейль Молотова», приезд пожарных, следственные действия», - написала администрация кинотеатра в социальной сети.

Подробности инцидента выясняются.