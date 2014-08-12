Завтра на юге до +37, на западе до +18 градусов

Осадки наиболее вероятны в западных областях, в Житомирской и Винницкой области. На остальной территории будет господствовать сухая воздушная масса, лишь ночью на востоке пройдут небольшие локальные дожди с грозами.

Об этом пишет сайт opogode.

В западной части ожидаются грозовые дожди, местами возможен град и шквалы. Температура воздуха ночью +12 +17 градусов, днем +20 +27, на северо-западе +18+24 градуса.

В северных областях преимущественно без осадков, лишь в Житомирской области местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью +18 +23, днем +28+33, в Житомирской области местами +23+27 градусов.

В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +19+24, днем +30+35, местами до +37 градусов.

На востоке будет сухо, лишь ночью в отдельных районах возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19+25 днем +30+36 градусов.

В южной части дожди маловероятны. Температура воздуха ночью +20+25, днем +30+37 градусов.

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В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +19+21, днем +29+32 градуса.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.