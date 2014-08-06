5 августа более полутысячи человек выехали по "зеленому коридору" из Луганска

Луганск 5 августа через "зеленый коридор" смогли покинуть 507 мирных жителей.

Как сообщила УНИАН пресс-служба областной государственной администрации, из Луганска в Счастье вчера выехали 507 человек на 104 автомобилях. Таким образом, с начала работы коридора город смогли покинуть уже почти 2,5 тыс. жителей.

По вопросам работы гуманитарного коридора можно обращаться на телефон "горячей линии" для помощи беженцам (размещение, питание) в Сватово - (050) 159-12-94.

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Для обеспечения безопасности мирного населения, покидающего зону АТО, передвижение жителей из Счастья организовано колоннами под защитой силовых структур и спецподразделений Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 тыс. 240 человек выехали из Луганска по гуманитарному коридору 2-4 августа.