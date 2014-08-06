8 населенных пунктов на Донбассе остались без связи: боевики повредили магистральную кабельную линию
12:56, 06 августа 2014Общество
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В Донецкой области боевики повредили магистральную кабельную линию на участке Ясиноватая - Красный Луч.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.
"Вчера диверсанты повредили магистральную кабельную линию на участке Ясиноватая - Красный Луч Донецкой области. Без связи остались Дебальцево и Дзержинск, Артемовск, Горловка, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Славянск", - сообщили в ведомстве.Читайте такжеВ Луганске нет света, воды, связи и интернета, из города не вывозят мусор
Сейчас восстановление сетей связи невозможно из-за боевых действий в этом районе.
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