В некоторых городах Донбасса проблемы с продовольствием
Города Авдеевка, Шахтерск и Снежное испытывают трудности с продуктами.
Об этом сообщает департамент экономики Донецкой облгосадминистрации.
"На сегодня затруднена доставка товаров между городами, где проводится антитеррористическая операция. Перебои в поставках продуктов питания к объектам розничной торговли есть только в Авдеевке, Шахтерске и Снежном", - сказано в сообщении.
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В других городах области, по данным райгосадминистраций и исполкомов городских советов, предприятия розничной торговли работают в городах и районах в штатном режиме.
Продукты первой необходимости завозятся, как централизованно, так и самостоятельно предпринимателями, есть повышенный спрос на социально значимые товары.