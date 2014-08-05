В некоторых городах Донбасса проблемы с продовольствием

23:49, 05 августа 2014
Общество
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Города Авдеевка, Шахтерск и Снежное испытывают трудности с продуктами.

Фото УНИАН

Об этом сообщает департамент экономики Донецкой облгосадминистрации.

"На сегодня затруднена доставка товаров между городами, где проводится антитеррористическая операция. Перебои в поставках продуктов питания к объектам розничной торговли есть только в Авдеевке, Шахтерске и Снежном", - сказано в сообщении.

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В других городах области, по данным райгосадминистраций и исполкомов городских советов, предприятия розничной торговли работают в городах и районах в штатном режиме.

Продукты первой необходимости завозятся, как централизованно, так и самостоятельно предпринимателями, есть повышенный спрос на социально значимые товары.

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