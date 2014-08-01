В Докучаевске убили начальника горотдела милиции и его водителя
03:21, 01 августа 2014Общество
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В Донецкой области сегодня, 31 июля, убит начальник Докучаевского горотдела милиции Василий Рябоконь.
В Докучаевске убили начальника горотдела милиции и его водителя / 06239.com.ua
Как сообщил «ОстроВу» источник в МВД, вместе с Рябоконем погиб и его водитель.
Убийцы сделали контрольный выстрел в голову.
Преступление произошло на территории, контролируемой Украинским государством.
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