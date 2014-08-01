В Докучаевске убили начальника горотдела милиции и его водителя

03:21, 01 августа 2014
Общество
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В Донецкой области сегодня, 31 июля, убит начальник Докучаевского горотдела милиции Василий Рябоконь. 

/ 06239.com.ua

Как сообщил «ОстроВу» источник в МВД, вместе с Рябоконем погиб и его водитель.

Убийцы сделали контрольный выстрел в голову.

Преступление произошло на территории, контролируемой Украинским государством.

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