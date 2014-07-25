В Киеве неизвестный в маске швырнул "коктейль Молотова" в офис телеканала "112"

Как сообщается на сайте канала, нападение было совершено около 21:30, вечером 25 июля.

"Неизвестный мужчина в маске подъехал на велосипеде до входа в телекомпанию. После этого он снял рюкзак, достал из него бутылку с зажигательной смесью и бросил ее в дверь. Обшивка двери была повреждена огнем, но охрана сработала мгновенно - возгорание было ликвидировано", - отмечается в сообщении.

"По словам очевидцев, на противоположной стороне улицы в это время ждал еще один человек в маске. Он подъехал к зданию на мопеде. После нападения оба исчезли в неизвестном направлении", - говорится на сайте.

Милиция прибыла на место происшествия

Телеканал обнародовал видео с камер наблюдения.