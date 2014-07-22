Скончался самый богатый человек Германии
11:19, 22 июля 2014Общество
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Самый богатый человек Германии, создатель сети дискаунтеров Aldi Карл Альбрехт (№23 в глобальном версии миллиардеров по версии американского Forbes, состояние — $25,9 млрд) скончался в возрасте 94 лет
Карл Альбрехт / leipzig-liest.de
Об этом сообщает американский Forbes.
О смерти Карла Альбрехта сообщили 21 июля 2014 года — в день его похорон. Ранее немецкие СМИ писали, что Карл давно отдалился от дел, а управление торговой империей еще до смерти Тео Альбрехта было передано его сыну Карлу. Доход компании в настоящее время оценивается в €53 млрд.
Читайте такжеАзия опередила Северную Америку по количеству миллиардеровКарл Альбрехт основал бакалейную лавку Aldi со своим братом Тео в 1948 году, в городе Рурхе. К 1950-м годам они уже владели сетью супермаркетов в Рурском регионе. К 1960-м годам сеть супермаркетов расширилась до нескольких сотен, братья стали открывать магазины за рубежом.
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