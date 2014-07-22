Скончался самый богатый человек Германии

Об этом сообщает американский Forbes.

О смерти Карла Альбрехта сообщили 21 июля 2014 года — в день его похорон. Ранее немецкие СМИ писали, что Карл давно отдалился от дел, а управление торговой империей еще до смерти Тео Альбрехта было передано его сыну Карлу. Доход компании в настоящее время оценивается в €53 млрд.

Читайте такжеАзия опередила Северную Америку по количеству миллиардеровКарл Альбрехт основал бакалейную лавку Aldi со своим братом Тео в 1948 году, в городе Рурхе. К 1950-м годам они уже владели сетью супермаркетов в Рурском регионе. К 1960-м годам сеть супермаркетов расширилась до нескольких сотен, братья стали открывать магазины за рубежом.