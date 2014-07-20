Лучшим украинским полнометражным фильмом Одесского кинофестиваля признана лента «Сумерки»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно поздно вечером 19 июля во время церемонии закрытия фестиваля, которая началась с минуты молчания по погибшим на востоке страны – мирным людям и украинским военнослужащим.

Статуэтку «Золотой Дюк» за лучший украинский полнометражный фильм национальной конкурсной программы и денежный приз - 50 тыс. грн - глава жури национальной конкурсной программы Виталий Манский вручил режиссеру документальной картины «Сумерки» Васяновичу.

Кроме того, почетный приз за вклад в киноискусство получила украинский режиссер Кира Муратова, фильм которой «Астенический синдром» был показан в рамках фестиваля, на Ланжероновском спуске.

Победителем в номинации «Лучшая актерская работа» стала Анжелика Литценбургер (фильм Party Girl).

Призом «за захватывающую режиссуру и бескомпромиссно правдивое отражение китайской современности» отмечен режиссер картины «Черный уголь, тонкий лед» Йинан Дяо.

Награду за «Лучший фильм фестиваля» из рук главы жюри международной конкурсной программы, британского режиссера Питера Веббера получила грузинская картина «Свидания вслепую» в лице продюсера Елены Ершовой и исполнителя главной роли Андро Сакварелидзе.

Жюри также отметило две ленты международной конкурсной программы специальными наградами - мексиканский фильм «Гуэрос» Алонсо Руиспаласиоса за «новаторскую форму выражения уважения к классическому французскому кинематографу» и российскую ленту «Звезда» Анны Меликян за актерскую игру Тины Далакишвили.

Закрывая церемонию, президент ОМКФ Виктория Тигипко отметила: «Все мы запомним этот сложный год – и как год становления новой демократии в Украине, и как пятый, юбилейный год ОМКФ. Каждый из девяти дней фестиваля подтвердил, что решение его проводить, несмотря ни на что, было правильным. Доказательство тому - многочисленные аншлаги и овации стоя...».

По ее словам, показы фестиваля посетили более 105 тыс. зрителей.

6-й ОМКФ запланирован на 10-18 июля 2015 года.

Как сообщал УНИАН, гран-при 5-го ОМКФ - статуэтка «Золотой Дюк» и 12 тыс. евро - по результатам зрительского голосования присуждены израильскому фильму «Мотивации ноль».

5-й Одесский международный кинофестиваль проходил с 11 по 19 июля.