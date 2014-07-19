На Харьковщине за последнее десятилетие с карты исчезли 13 сел

В Харьковской области за последнее десятилетие сняты с регистрации 13 сельских населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского облсовета со ссылкой на Главное управление статистики, по состоянию на 1 января 2014 года в области насчитывалось 1670 сельских населенных пунктов.

По данным облстата, из всех сел области на 1 января в 27 населенных пунктах (1,6% от общего количества) не было населения, но они не сняты с учета, то есть формально продолжают существовать.

Количество населенных пунктов с численностью жителей от 1 до 50 человек составляло 30,5% от общего количества сельских поселений. В отдельных районах Харьковской области их доля значительно больше (в Валковском районе – 54,6%, в Коломакском – 48,5%).

Количество сельских населенных пунктов, в которых не было рожденных на протяжении 2011-2013 гг., составляло 406 (24,7%). Большинство таких населенных пунктов находятся в Валковском районе (10,1% от количества населенных пунктов, где не было рожденных на протяжении 2011-2013 гг.).

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По сравнению с предыдущим обследованием в 316 сельских населенных пунктах не было детей в возрасте до 5 лет, в 230 сельских населенных пунктах – детей в возрасте 6–17 лет, в 119 сельских населенных пунктах – молодежи в возрасте 18–34 лет.