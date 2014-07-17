Крымские переселенцы поддержали ветирование закона о «вынужденных мигрантах» - СМИ

В Координационном Совете организаций вынужденных переселенцев из Крыма поддержали решение Президента Украины Петра Порошенко ветировать Закон «О правовом статусе лиц, которые вынуждены покинуть места проживания вследствие временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя и обстоятельств, связанных с проведением антитеррористической операции на территории Украины».

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Благодаря решению Президента, мы снова будем иметь шанс получить совершенно новый закон европейского образца, который будет построен на практических решениях вопросов вынужденных переселенцев», - сказал корреспонденту издания председатель правления общественного союза «Координационный Совет организаций вынужденных переселенцев из Крыма» Андрей Щекун.

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Он отметил, что ранее украинские депутаты вместо запланированного рассмотрения законопроекта № 4998 «О защите прав вынужденно перемещенных лиц» вынесли на рассмотрение и приняли законопроект №4998-1 «О правовом статусе лиц, которые вынуждены покинуть места проживания ...».

Среди главных отличий этих законопроектов Щекун обнаружил, что в утвержденном предлагается определение «вынужденных мигрантов» и не предусматривается на них никаких движений и затрат из бюджета.

«Закон есть, а проблем вынужденных переселенцев нет. Принимая такие популистские законы, депутаты сегодняшнего созыва еще раз подтверждают, что они не способны писать и принимать законы европейских стандартов. Стоит вопрос - ради чего был Майдан, ради чего активисты «Евромайдан-Крым» рисковали жизнью в уже оккупированном Крыму», - спрашивает Щекун.

По его мнению, сейчас сохраняется возможность принятия законопроекта №4998, который активисты совместно разрабатывали с международными экспертами, и где были учтены некоторые рекомендации УВКБ ООН и Комиссара ООН по правам человека.

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко ветировал принятый Верховной Радой Закон «О правовом статусе лиц, которые вынужденно покинули место жительства ...». В предложениях к Закону, размещенных на официальном сайте Верховной Рады, Президент объясняет свое решение тем, что, среди прочего, данный Закон не определяет порядок оказания государственной помощи вынужденным мигрантам», не обеспечивает скоординированной и ответственной работы органов государственной власти, местного самоуправления и их взаимодействия с общественностью в этом направлении, не соответствует международным стандартам защиты внутренне перемещенных лиц.

19 июня Верховная Рада приняла закон о правовом статусе лиц, которые вынуждены покинуть место жительства в результате временной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя и обстоятельств, связанных с проведением антитеррористической операции на территории Украины (№ 4998-1).