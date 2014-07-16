Возле Ямполя обнаружили новое захоронение террористов
16:20, 16 июля 2014Общество
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Террористы закапывают своих соратников в лесу.
Праоохранители находят новые трупы террористов / Twitter
Как рассказали в областной милиции Донецка, в лесу недалеко от поселка Ямполь Краснолиманского района, правоохранители нашли захоронения двух неизвестных мужчин, одетых в камуфляжную форму, пишет «Сегодня».
«Тела погибших находятся в состоянии сильных гнилостных изменений. Характер телесных повреждений, возраст, а также другие данные устанавливаются», - сообщили правоохранители.
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