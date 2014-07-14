Террористы не выпустили в Черновцы детей из Луганской области

Террористы не выпустили организованную группу детей в Черновцы, несмотря на то, что в окрестностях Луганская идут бои, под обстрел попадают жилые микрорайоны, школы, детские сады.

Как сообщили УНИАН в Черновицком городском совете, учитывая сложившуюся ситуацию, на протяжении последних трех дней родители пытались вывезти детей из Луганска самостоятельно. По состоянию на 14 июля в Черновцы достались первые 9 детей с родителями. Еще несколько детей находятся в пути.

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Городской голова Алексей Каспрук обратился в Ассоциацию городов Украины с просьбой помочь доставить в Черновцы на отдых и оздоровление детей из городов Луганской и Донецкой областей, которые уже освобождены от террористов. Сейчас детей, прибывающих в Черновцы, из указанных областей, размещают в военно-спортивном лицее-интернате. Ими занимаются волонтеры и черновицкие педагоги, помощь оказывают предприниматели.