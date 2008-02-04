Огрызко понимает, что никто не построит Украине «отдельный ЕСовский подъемник»

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО отмечает, что Украина считает себя не соседом Европы, а ее частью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе второй международной конференции «Новая Украина в новой Европе».

«Мы не соседи, мы интегральная часть Европы, мы видим свое будущее не соседским, а европейским», - сказал министр.

По словам В.ОГРЫЗКО, в сотрудничестве с Европейским Союзом Украина имеет четкий план действий на год и четкую «дорожную карту, расписанную по месяцам».

«Мы осознаем, что невозможно перепрыгнуть ни одну из ступенек к общему европейскому дому», - сказал министр, отметив, что никто не построит специально для Украины «отдельный ЕСовский подъемник».

По его словам, скорость движения к конечной цели Украины – присоединение к ЕС - зависит от скорости преодоления каждого из барьеров.

Как сказал В.ОГРЫЗКО, эти этапы четко определены: выполнение Плана действий Украина-ЕС, успешные переговоры по заключению нового усиленного соглашения и закрепления в ней принципа политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, обеспечение эффективного выполнения нового соглашения «Украина-ЕС», создание общей зоны свободной торговли, создание безвизового режима, обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

В.ОГРЫЗКО отбросил тезис некоторых западных аналитиков, включающих Украину в страны – объекты внешнего влияния без собственного внешнеполитического стержня. «Этот стержень для нас был, есть и остается четким и неизменным – курс к членству в ЕС и НАТО, который закреплен в законодательстве Украины», - сказал министр.

Он также заметил, что вступление Украины во Всемирную торговую организацию является важным шагом в направлении евроинтеграции, и это свидетельствует о том, что Украина выходит на новый уровень отношений с ЕС.

В.ОГРЫЗКО также отметил, что условием евроинтеграции являются нормальные добрососедские и равноправные отношения с Российской Федерацией.