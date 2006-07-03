Переговоры в рамках ВТО зашли в тупик

Представитель США в ВТО Сьюзан Шваб заявил, что переговоры в рамках дохийского раунда зашли в тупик. На двухдневной министерской встрече ВТО в Женеве прогресса не достигнуто. «Совершенно очевидно, что мы зашли в тупик. Значит ли это, что раунд умер? Нет. Мы не намерены оставлять надежду», – отметила Шваб, передает Reuters.

Напомним, Дохийский раунд переговоров ВТО о либерализации мировой торговли (в его рамки входит 50 стран) стартовал пять лет назад и, как предполагается, должен завершиться в предстоящем декабре. Очередная встреча представителей 50 стран стартовала в минувшую пятницу в Женеве и закончилась вчера, 2 июля. Однако торговые представители государств-участниц организации не смогли согласовать порядок сокращения пошлины и субсидий в сельскохозяйственной области и облегчить доступ на рынок промышленных товаров. Никто из основных игроков не готов пойти на уступки первым.

Ряд делегаций даже досрочно покинули консультации, не видя “никаких перспектив для прогресса”. Не остановили их и предостережения со стороны гендиректора организации Паскаля Лами. “Если мы не сможем быстро договориться по сельскому хозяйству и таможенным пошлинам на промтовары, то поставим под угрозу будущее и Доха-раунда, и ВТО, и всей системы многосторонних переговоров”, - говорил он.

Заметим, что США и развивающиеся страны (так называемая “группа двадцати”) заинтересованы в снижении барьеров ЕС для своей сельскохозяйственной продукции. Евросоюз готов уменьшить импортные пошлины на 46%, однако участники “группы двадцати” требуют снижения на 54%, а США — на 60%. Вторая проблема — снижение субсидий сельскому хозяйству.

Ожидалось, что США и ЕС согласятся существенно урезать поддержку своего сельскохозяйственного сектора. Третье условие касается снижения пошлин на импорт промышленных товаров. Здесь уступок ждали от “группы двадцати”.

Однако представители развивающихся стран заявили, что не согласны расширять доступ развитых государств на свои рынки путем снижения тарифов на импорт промышленных товаров. При этом они ссылались на Дохийский раунд, задачей которого является преодоление бедности.

Со своей стороны развитые страны отказались отменять субсидии сельхозпроизводителям. США заявили о желании получить доступ на рынки сельхозпродукции крупных развивающихся стран, в первую очередь Индии.