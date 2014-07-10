Львовский городской совет принял решение о дополнительной маркировке товаров из РФ

Как сообщил корреспонденту УНИАН депутат Львовского городского совета, председатель фракции ВО „Свобода” Любомир Мельничук, об этом, в частности, говорится в постановлении "О координации информационной деятельности и защите информационной безопасности на территории города Львова в 2014-2016 годах", утвержденной сегодня на заседании сессии по инициативе общественности.

«Это постановление предусматривает обязательность для субъектов ведения хозяйства на территории города Львова принять меры для специальной заметной маркировки товаров российского происхождения отметкой "Товары из Российской Федерации" с нанесением изображения флага РФ на товары и ценники на таких товарах, размещении этих товаров на отдельных полках, проведении в торговых сетях городах города кампании поддержки украинских товаров “Покупай украинское“ для увеличения спроса на отечественные товары», - отметил Мельничук.

Он также сообщил, что данным постановлением предусмотрена поддержка общественных инициатив по противодействию гастрольной деятельности музыкантов, актеров и других деятелей шоу-бизнес, которые публично одобряют агрессию против Украины.

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«Отдельно следует отметить бойкот российских товаров. Уже утверждены такие решения в Полтавской и Ивано-Франковской областях. Львовяне обязательно должны знать, кто и где продает товары страны-агрессора, выручка от продажи которых обогащает бюджет оккупанта» - отметил Мельничук.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из состава Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.