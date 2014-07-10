На Закарпатье расследуют смертельное ДТП при участии председателя райсуда - прокуратура

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, предварительно установлено, что вечером 9 июля на отрезке автодороги «Киев-Чоп» водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero», двигаясь в направлении г. Мукачево, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. От полученных в результате столкновения травм 33-летний водитель ВАЗа умер на месте ДТП.

Также во время аварии механические повреждения получил автомобиль «Hyundai Accent», который двигался следом за ВАЗом.

Председатель Перечинского районного суда, который находился за рулем «Mitsubishi Pajero», и водитель автомобиля «Hyundai Accent» проверены на предмет состояния опьянения, уточнили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.Читайте такжеМладенец и двое взрослых погибли в результате ДТП в Закарпатской области

В настоящее время, как информирует пресс-служба, проводятся следственные действия, выясняются обстоятельств происшествия. «По указанному факту следственным отделом прокуратуры Закарпатской области внесены сведения в ЕРДР, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего, - карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого)», - уточнили в пресс-службе.