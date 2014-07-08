В квартире многоэтажного дома в Запорожье взорвался боеприпас

В квартире, где произошел взрыв, выбиты окна на кухне и в комнате, также полностью разрушен балкон. Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Запорожской области, сообщение о происшествии поступило в милицию около 9.30 от жителей улицы Рубана, 25 Хортицкого района города. Предварительная версия – в помещении произошел взрыв боеприпаса, сообщили в милиции.