В квартире многоэтажного дома в Запорожье взорвался боеприпас
16:29, 08 июля 2014Общество
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В Запорожье произошел взрыв в квартире на 7-м этаже 9-этажного дома. По предварительным данным, взорвался боеприпас.
В квартире, где произошел взрыв, выбиты окна на кухне и в комнате, также полностью разрушен балкон. Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Запорожской области, сообщение о происшествии поступило в милицию около 9.30 от жителей улицы Рубана, 25 Хортицкого района города. Предварительная версия – в помещении произошел взрыв боеприпаса, сообщили в милиции.
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