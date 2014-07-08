В центре Луганска приостановлено движение трамваев из-за повреждения путей снарядом
Городское коммунальное предприятие «Луганскэлектротранс» со вторника, 8 июля, приостановило движение трамваев по центральной улице Оборонная из-за повреждения путей артснарядом.
Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, движение трамваев по ул. Оборонной пока осуществляться не будет. Это связано с повреждением трамвайных путей на этом участке дороги в результате артиллерийского обстрела. Движение будет восстановлено как только повреждения будут устранены.Читайте такжеУ Луганську внаслідок влучення осколків снаряда в маршрутку загинули 2 людини, 4 поранені
Как сообщал УНИАН, также сегодня в Луганске в 7.50 в результате попадания осколков снаряда в маршрутное такси №132 в районе квартала Пролетариата Донбасса погибли два человека, четверо ранены. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.
Горсовет просит жителей ограничить передвижение по городу без острой необходимости, а также избегать места вооруженных противостояний.
Напомним, с 5 июля террористы сконцентрировали свои силы в Луганске и Донецке. Они обстреливают жилые кварталы и аэропорт, занятый украинскими силовиками.