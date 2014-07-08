Прямая трансляция круглого стола на тему: "Развитие национального теле-и кинопроизводства в Украине"
В свете кардинальных изменений, происходящих в стране, украинское кино и телевидение также требуют нового подхода. Сейчас как раз то время, которое может дать толчок к развитию конкурентоспособного национального производства.
Такие примеры уже показала Турция, Чехия, Греция, Испания и ряд других стран, где сериалы и кино собственного производства являются доминантными.
Сейчас одной из основных проблем у нас является законодательное урегулирование отрасли и поддержка государства.
Участники круглого стола обсудят актуальные проблемы и вызовы, а также представят ряд рекомендаций государственным органам, для создания благоприятных условий развития отрасли.
Организатор круглого стола - Информагентство УНИАН. .
К участию приглашены:
Александр Ткаченко, генеральный директор 1 +1 медиа;
Анна Безлюдная, председатель Inter Media Group;
Владимир Бородянский, председатель правления СТБ;
Виктор Мирский, генеральный продюсер FILM.UA Group;
Артем Доллежаль, продюсер, директор по производству компании Star Media;
Валентин Опалев, основатель и генеральный продюсер телекомпании «Киевтелефильм»;
Алексей Гончаренко, генеральный директор Friends Production;
Анна Чмиль, культуролог, киновед, член Национальной академии искусств Украины;
Виктор Приходько, кинорежиссер, продюсер, генеральный директор телекомпании ПРО ТВ,
Мила Новикова, кинокритик, историк искусств;
Михаил Ильенко, кинорежиссер;
Филипп Ильенко, продюсер, председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по вопросам кино;
Ольга Герасимьюк, народный депутат ВРУ V и VI созывов, тележурналист, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания