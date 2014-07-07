Поток нелегалов в Украину растет - Госпогранслужба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Павел Шишолин.

“За первое полугодие текущего года на границе задержано 1300 незаконных мигрантов, что на 74% больше, чем за соответствующий период 2013 года. 430 человек задержаны за незаконное пересечение границы, это на 30% больше, чем за аналогичный период 2013 года”, - сказал Шишолин.

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Он привел пример, когда сегодня на украинско-белорусской границе в Житомирской области задержали большую группу незаконных мигрантов, которых сопровождали пятеро граждан Украины, среди которых был священнослужитель.

По словам Шишолина, за полгода Госпогранслужба отказала во въезде в Украину 23 тыс. человек, а взрывчатых веществ на границе задержаны пять раз больше, чем в 2013 году, наркотических средств - в 8 раз больше.